Dalla Next Gen alla prima squadra: ecco i 3 giocatori candidati al salto

Quattro partite. Nessun margine per distrazioni, nessuna ambizione da temere, nessun tempo da perdere. Lasi gioca in 360 minuti – più recuperi – una fetta cruciale della stagione. Un'annata partita male, poi decollata, ora rallentata in modo fisiologico. Ma c'è ancora spazio. Per recuperare, per ricalibrarsi, per pensare al presente. E forse anche, inevitabilmente, a un pizzico di futuro. Perché in una squadra così, costruita per i giovani e sui giovani, i sogni sono la benzina che alimenta il motore, soprattutto nei momenti più complicati.



Chi saranno i prossimi a salire in prima squadra?



Obiettivo Playoff

Con la primavera arrivano anche le riflessioni su chi potrà compiere il salto verso la prima squadra, finora solo sfiorata, vissuta da vicino, sempre ambita. Sin dalla nascita del progetto Next Gen, la Juventus ha cercato di integrare stabilmente almeno tre elementi nella rosa principale. La scorsa stagione è toccato a– che ha seguito il percorso inverso ed è oggi un pilastro per Brambilla – e con, che in teoria doveva fare la spola tra le due squadre, ma si è imposto come arma in più di Allegri. Sembra passato un secolo, ma sono solo dodici mesi.La risposta dipenderà anche dalla guida tecnica della stagione 2025-2026, che in accordo con la dirigenza deciderà chi portare in ritiro e a chi concedere un'opportunità più concreta. Se alcuni nomi non sono emersi con frequenza, è perché la Next Gen ha funzionato più come orchestra che come raccolta di assoli, specialmente da quando il suo spartito ha iniziato a suonare una nuova melodia. Ma questo non significa che manchino talenti pronti a fare il passo successivo.Salito dalla Primavera alla Next Gen con una naturalezza sorprendente, ha colmato l’emergenza causata dagli infortuni di(anche lui da valutare in ottica prima squadra al rientro), diventando titolare con continuità. Altrettanto decisivo è stato il ritorno a gennaio di Riccardo(2003), immediatamente impattante, mentre tra le sorprese più interessanti c’è Alessandro, attaccante esterno classe 2003, già monitorato per un possibile approdo in prima squadra. Tanto che nella sfortunata notte di Coppa Italia contro l’Empoli era tra i convocati di Thiago Motta.E poi c’è Giacomo, perno del centrocampo, equilibratore e regista. Arrivato in prestito dal Lecce, la Juventus sta valutando il suo acquisto, sapendo che il 35% della cifra andrebbe alla Roma, club in cui è cresciuto.Prima di tutto, però, c’è il campo. E oggi, a Biella, c’è Foggia, avversario da battere per rimanere agganciati al treno playoff.«Dobbiamo pensare solo a noi stessi, come ho detto più volte. Sarà una partita dura, come tutte in questo campionato, ma siamo assolutamente in grado di giocarcela al meglio», le parole di Brambilla, che guarda alla classifica e al futuro dei suoi ragazzi con fiducia.