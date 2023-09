Naouirou Ahamada è uno dei tanti giovani di talento che sono cresciuti nella Juve Next Gen. Il classe 2002, attualmente al Crystal Palace, dove ha realizzato già presenze in stagione, è con ogni probabilità, il più grande dei pochi rimpianti maturati dai dirigenti bianconeri in questi anni: ceduto allo Stoccarda per 1,5 milioni nel 2021, due anni più tardi è sbarcato in Inghilterra con un’operazione da 12 milioni totali. Lo riferisce Tuttosport.