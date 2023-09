è uno dei trascinatori dellaNext Gen di Massimo. Una sua prodezza è valsa i primi tre punti stagionali per i bianconeri contro l', poi la convocazione da parte di Massimiliano Allegri per la gara contro il Lecce. Contro i salentini addirittura c'era anche chi ipotizzava una possibile maglia da titolare per il classe 2005 turco, poi non è stato così. Kenan era a bordocampo pronto ad entrare ma poi non è nemmeno subentrato. Chi ne ha beneficiato però è stato Massimo Brambilla che ieri lo ha schierato titolare nella gara contro la, vinta per 2-0 dai bianconeri.Non ha eccessivamente brillato, ma è stato protagonista di una prestazione certamente sufficiente. Non scordiamoci mai che Kenan èla scorsa stagione trascinatore della Primavera di Paolo Montero. La sua classe però non è passata assolutamente inosservata, tanto che Allegri ha scelto di dargli una chance facendolo anche esordire in Serie A ed ha fatto il salto di categoria passando in Next Gen. Le sue doti sono sotto gli occhi di tutti. Certo, ha appena 18 anni quindi manca ancora qualcosa per essere a tutti gli effetti un top player ma la strada è certamente quella giusta. Ci si aspetta il salto definitivo ma per ora la Juve si coccola Kenan che continua ad illuminare con la maglia bianconera.