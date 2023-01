Una sentenza pesantissima e sicuramente inaspettata, almeno in questa misura, quella che ha colpito la Juventus venerdì. Inibizioni ai dirigenti; 30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio) e penalizzazione in classifica di 15 punti nella stagione in corso. Ma non è finita quiI che potrà mantenere o annullare la decisione presa dalla Corte d'Appello FIGC meno di quarantotto ore fa. Vediamo allora quali saranno le prossime tappe giudiziarie che riguardano il club bianconero e i possibili rischi associati.