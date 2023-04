Dall'andata al ritorno a San Siro contro l'Inter, quando la Juve potrà giocarsi la finale di Coppa Italia del 24 maggio all’Olimpico di Roma, c'è un lasso di tempo ricco di appuntamenti. Di quelli che possono valere una stagione. Il campionato, con tre gare complesse, e l'Europa League con il doppio confronto con lo Sporting, e poi le questioni societarie. Insomma, aprile è un mese caldissimo, che però la Juve potrà affrontare con qualche sorriso in più, almeno per il momento, e un po' di fede...Chiesa, infatti, è pronto per lo sprint finale, per tornare davvero in gruppo, nonostante Allegri abbia sottolineato che il suo recupero vero sarà possibile solo nella prossima stagione. Lui, però, vuole incidere ora, quando più conta. E lo stesso sperano di fare Leonardo Bonucci e Paul Pogba, tornati in gruppo dopo i lunghi e ripetuti stop. E’ purtroppo molto azzardato, viste le vicissitudini della sua stagione, fare previsioni certe sul Polpo, sottolinea Tuttosport, ma se finalmente tutto dovesse però procedere senza intoppi, Allegri li avrà a disposizione entrambi ben prima della semifinale di ritorno a San Siro, forse già sabato a Roma contro la Lazio. Ma la parola d'ordine resta una, sempre la stessa: prudenza. Intanto, la Juve ha recuperato pienamente anche Alex Sandro ed è praticamente al completo, come mai successo prima d'ora in stagione.