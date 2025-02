Dalla Juventus al Parma, è UFFICIALE la cessione

Getty Images

Il Parma continua a investire sul futuro e rinforza la sua formazione Primavera con l'arrivo di un giovane talento dalla Juventus. Il club ducale ha infatti depositato nei giorni scorsi in Lega Serie A il contratto di Filippo Bellino, centrocampista classe 2007, che si trasferisce in gialloblù con la formula del prestito.Nel frattempo, la prima squadra ha vissuto una serata difficile nella sfida salvezza contro il Lecce, incassando una sconfitta amara. Dopo il match, il direttore sportivo Mauro Pederzoli ha voluto chiarire la posizione del tecnico Fabio Pecchia, confermandolo alla guida della squadra: "È una serata complicata, un momento non semplice. Come club, ci sembrava giusto intervenire per fare chiarezza: non c’è alcun dubbio, nessun esonero è in programma".