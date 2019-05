Your browser does not support iframes.









di Mattia Carapelli

33 presenze, 6 gol e 2 trofei: questi i numeri di Dani Alves con la Juventus, nell’unica stagione vissuta in bianconero. Uno score a cui vanno aggiunte tante, troppe parole, pronunciate al termine di un’avventura conclusa in modo amaro: ci riferiamo a una Champions League sfumata sul finale, ma soprattutto a quell’addio brusco e polemico.



DISCO ROTTO - “Farò in modo che tu approfitti del mio lavoro per fare molti anni di vacanze”: così, con una stoccata a Beppe Marotta su Instagram, arrivava al capolinea l’esperienza bianconera di Dani Alves. Rescisso il contratto con il club campione d’Italia, il terzino brasiliano si è poi accasato al Paris Saint-Germain, ma nel corso di queste due stagioni all’ombra della Tour Eiffel si sono susseguite nuove punture alla Juve. L’ultima nella giornata di oggi, quando ha affermato di essersi “sentito tradito”. E' il modo peggiore possibile per commentare una stagione che ha visto Dani Alves protagonista, con giocate e gol pesanti soprattutto nelle ultime settimane (da quello in finale di Coppa Italia contro la Lazio alla perla nel ritorno delle semifinali di Champions contro il Monaco). Insomma, uno show in campo cancellato tristemente da quello fuori dal campo. Per Alves quello alla Juve è stato “un brutto anno”. Ma di brutto, a ben vedere, c’è solo quello che ha detto (e continua a dire) dopo.



In gallery, tutte le dichiarazioni di Dani Alves dopo l’addio alla Juve