Morata leader della Juve. Oggi senza Ronaldo, come nelle scorse settimane, ma anche al fianco di CR7 quando c'è stato in questo inizio di stagione. Lui leader e non Dybala, specialmente in questo momento. Ma chi l'avrebbe detto? "Vederlo di fianco a Dybala - si legge su Tuttosport - fa abbastanza impressione: i due, che sono divisi da un anno (28 lo spagnolo, 27 l’argentino), erano i due giovani attaccanti della seconda Juventus di Allegri, sbarazzini e talentuosi, ma se uno avesse dovuto scommettere su quale dei due avrebbe, un giorno, preso per mano la Juventus avrebbe certamente scommesso su Paulo. Se non altro perché Alvaro aveva la spada di Damocle della “recompra” madridista. E le stagioni successive sembravano confermare la prima impressione. Negli ultimi due mesi si è rovesciato tutto". A Benevento saranno uno di fianco all’altro e proprio Morata potrebbe aiutare Dybala a venire fuori dal momento difficile.