Nella brutta sconfitta contro lo Young Boys ha segnato, così come aveva fatto con il Newcastle, ma non è bastato. Dopo il rosso a Wn Bissaka lo United cambia volto, si schiera con un 5-3-1 virtuale, con Pogba e Bruno Fernandes, che in teoria dovevano tenere i collegamenti con Cristiano, schiacciati sulla linea difensiva. E Ronaldo resta isolato. Lanci lunghi, ma pochi palloni giocabili, che si limita a difendere quanto può. Poi al minuto 72 Solskjaer lo sostituisce.Come scrive il Corriere dello Sport, "E, non a caso, la stampa ha riservato le critiche maggiori per il tecnico Solskjaer. Il passaggio alla difesa a tre è sembrato troppo rinunciatario, mentre l'impiego di Van de Beek in un un ruolo non suo (accanto a Fred, da incontrista) ha lasciato molte perplessità. Che aprono, ovviamente, le riflessioni anche su Ronaldo e sull’opportunità di tenerlo o meno in campo anche quando le cose non vanno bene".