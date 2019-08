La Salernitana prova a pescare un rinforzo dalla Juventus: piace, riferisce Il Mattino, il cipriota classe '98 Grigoris Kastanos, in forza alla formazione bianconera Under 23. E' giunta invece dalla Spagna un’indiscrezione relativa al centrocampista della Juventus U23: il giocatore piace molto al Real Saragozza, compagine che milita nella Segunda Division spagnola e che sarebbe pronta ad acquisire le prestazioni sportive del cipriota classe 1998. La formula del trasferimento sarebbe quella del prestito. In questo modo il giocatore avrebbe la possibilità di maturare e la Juve non perderebbe il controllo sul proprio prospetto.