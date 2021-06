In Inghilterra si sta aprendo uno scenario clamoroso con Antonio Conte e Fabio Paratici che potrebbero tornare a lavorare insieme dopo aver condiviso l'esperienza alla Juventus. Da un bianconero all'altro, secondo quanto racconta Calciomercato.com i due potrebbero ritrovarsi a Londra, al Tottenham.



CONTE - Gli Spurs sono stati i primi a contattare l'ex allenatore dell'Inter, preferito a ten Haag e al ritorno di Pochettino, che potrebbe lasciare il Psg. I contatti tra l'entourage di Conte e il presidente del Tottenham Daniel Levy sono avviati ma non è stata ancora raggiunta un'intesa sul contratto e dal punto di vista economico; in più, l'allenatore ha chiesto alcune garanzie tecniche tra le quali ci sarebbe la conferma di Harry Kane: nelle scorse settimane l'attaccante inglese aveva lanciato segnali d'addio al Tottenham e in Inghilterra era stato anche accostato alla Juve, ma Conte vorrebbe ripartire proprio da lui per costruire la squadra.



PARATICI - A fare il mercato, potrebbe essere proprio Fabio Paratici fresco di separazione dalla Juventus. Nel lungo messaggio d'addio il dirigente aveva concluso dicendo di essere pronto per nuove sfide, non aveva nessuna intenzione di perdere tempo ed era pronto a rimettersi subito in corsa. Ecco l'occasione, proprio insieme al suo amico Antonio: il Tottenham infatti è molto interessato a Paratici e gli ha già proposto il ruolo di direttore sportivo. Per una coppia Conte-Paratici che agli juventini fa tornare indietro nel tempo.