Dopo essere stata presente, pur senza successo, alla partita della Juventus contro l'Ajax, ritorno dei quarti di finale di Champions League, la sexy Diana Tinari è tornata a entusiasmare al Gran Premio di Formula 1 andato in scena lo scorso weekend a Montecarlo. "La Bomber", come si definisce lei stessa sul proprio caldissimo profilo Instagram, è stata tra le bellissime protagoniste sugli spalti dell'Allianz Stadium, in cui si è ritratta con uno scatto, così come accaduto qualche giorno fa. Il suo cuore batte per la Juventus e la splendida modella non lo nasconde: un motivo in più, insomma, per ammirarla in tutta la sua bellezza.



I suoi scatti sono nella nostra gallery dedicata.