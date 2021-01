KPMG ha effettuato uno studio analizzando i conti dei sei club campioni dei principali campionati europei. Secondo il “The European Champions Report 2021”, riportato da Calcio e Finanza, si è registrato un calo dei ricavi operativi pari a 371,6 milioni di euro. Il dato deriva chiaramente dalla crisi finanziare che ha scatenato il Covid-19, che non lascerà tranquilli i bilanci del club anche nella stagione 2020-21, alla luce degli stadi ancora chiusi al pubblico. Per quanto riguarda la Juventus, il calo dei ricavi operativi è stato pari al 13%, ovvero di 62,3 milioni di euro.



