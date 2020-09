È il caso più spinoso rimasto in casa Juventus, dopo l’accordo con Higuain sulla risoluzione del contratto. Sami Khedira fa finta di non sentire, vuole rimanere in bianconero e giocarsi le sue carte nonostante sia stato messo fuori dal progetto da tempo. Ma l’accordo sulla rescissione non c’è ancora, il club non vuole riconoscergli l’intero importo dell’ultimo anno di contratto. E per questo braccio di ferro c’è uno spettatore molto interessato. Come riporta il Sun, il Manchester United sarebbe pronto ad accogliere il centrocampista tedesco, a patto che il trasferimento avvenga a titolo gratuito.