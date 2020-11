La creazione delle 'seconde squadre' ha avuto un effetto-vetrina per molti giocatori giovani che possono respirare a pieni polmoni l'aria della prima squadra quando vengono anche solo convocati. Oggi assistiamo a una di queste situazioni: avendo fuori sia Bonucci che Chiellini, e con Danilo che dovrebbe giocare a sinistra, per il match col Cagliari Andrea Pirlo ha regalato la prima chiamata ad Alessandro Di Pardo, terzino destro della Juventus Under 23.

IDENTIKIT - Romagnolo, 21 anni, Di Pardo è un veterano della Under 23, facendo parte dell'organico fin dalla sua creazione. Finalmente, la soddisfazione della chiamata di Pirlo. Assolutamente meritata: nelle prime fasi di questo campionato di Serie C, Di Pardo si è dimostrato a tratti devastante sulla fascia destra, che lui ama arare in tutte le fasi. Purtroppo la sua stagione per ora è durata tre partite, perché poi ha preso il Covid. Durante la pausa si è negativizzato, e prima ancora di tornare in campo coi compagni agli ordini di mister Zauli, stasera proverà l'emozione di sedere all'Allianz Stadium con Dybala e compagni.

