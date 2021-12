Claudio Marchisio, rimasto juventino nel cuore, ha seguito con intensità Venezia-Juventus anche attraverso i propri tweet. L'ex centrocampista bianconero è passato dalla gioia per il gol di Morata, e soprattutto per la gran giocata di Luca Pellegrini nell'occasione, allo sconforto nel notare nella ripresa tutti i difetti di questa nuova Juve allegriana. E in effetti è stata proprio una partita double face per la Juve, nel primo tempo padrona e nel secondo tempo in balia a tratti del ritmo infernale impresso dal Venezia.

Ecco i due tweet di Marchisio: