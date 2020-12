Dominik Szoboszlai, un nome per troppi club. Per ora se lo gode il Salisburgo, ma nel suo futuro prossimo c’è una squadra di primissimo livello. In Italia ha tantissime estimatrici come Juventus, Inter, Milan e Napoli, all’estero ancora di più. Il Lipsia è dato come favorito nella corsa al centrocampista ungherese, ma il Real Madrid ha accorciato le distanze. Stando a quanto riporta la Bild, Zinedine Zidane in persona avrebbe chiamato il gioiellino del Salisburgo per convincerlo a trasferirsi in Spagna, già nella prossima sessione di mercato.