Un contratto in scadenza a fine stagione, la Juve alle calcagna:è davvero a un passo dal cambiare casacca. O almeno questo è quanto riporta il quotidiano tedesco Bild. Secondo cui, i bianconeri starebbero considerando un trasferimento già nel periodo di mercato invernale.- C'erano stati già diversi contatti in estate tra le parti, ma Marco Rose, tecnico del Dortmund, ha rifiutato ogni proposta anche a causa degli infortuni. Che nel frattempo non sono certo migliorati: fuori l'ex bianconero Emre Can, fuori anche Dahoud. Witsel dunque le sta giocando tutte e così continuerà almeno fino al rientro di uno dei due. In Germania però insistono sul fatto che questo possa essere l'ultimo, grande contratto di Axel: ha un valore di mercato intorno ai 9 milioni di euro, ma tra sei mesi è libero di firmare per un'altra squadra. Nodo ingaggio: guadagna 9 milioni lordi. Tra i più alti al Dortmund. Per la BILD, Allegri avrebbe intenzioni chiarissime sul centrocampista belga: farlo giocare insieme a Manuel Locatelli. Serve stabilità e Witsel ne dà parecchia.