Arrivano dalla Germania nuove indiscrezioni su un possibile colpo di mercato della Juve. Stando a quanto riferito da diversi giornali teutonici, i bianconeri stanno seguendo con attenzione Andrej Kramaric, centravanti classe 1991 dell'Hoffenheim e della Nazionale croata. In scadenza di contratto con il club tedesco a fine stagione, potrebbe sbarcare a Torino a parametro zero e prendere il posto di Moise Kean nella rosa di Massimiliano Allegri. Il giocatore potrebbe corrispondere al profilo di attaccante esperto - ed eventualmente propenso anche ad accettare la panchina - che la Juve intende affiancare a Dusan Vlahovic per la prossima stagione.