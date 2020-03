Possibile ritorno in Germania per Thomas Tuchel: il tecnico, ai saluti con il PSG, secondo Sport Bild può prendere il posto di Hans-Dieter Flick sulla panchina del Bayern Monaco. Questa situazione potrebbe liberare Massimiliano Allegri verso la panchina dei parigini: l'ex tecnico della Juve è ancora sotto contratto con la società bianconera, ma ha già fatto sapere che dalla prossima stagione (quand'anche prenderà il via) sarà alla guida di un'altra squadra.