Il futuro di Dominik Szoboszlai sembra ormai scritto. È quanto racconta dalla Germania, in particolare Sky Deutschland, che spiega come il talento del Salisburgo sia sempre più vicino al trasferimento al Lipsia, anch’essa appartenente alla galassia Red Bull. Da quello che emerge, mancherebbero solo gli ultimi dettagli e la firma sul contratto per il suo sbarco in Bundesliga. L’ungherese fu appuntato tempo fa da Fabio Paratici nel suo famoso pizzino, mentre per ben due volte è stato vicino al passaggio al Milan. Sul giocatore pende una clausola di milioni di euro.