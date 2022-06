Come ogni estate, i nomi di mercato che si susseguono per circa tre mesi sono quelli che più di ogni altra cosa tengono con il fiato sospeso tutti i tifosi appassionati di calcio. Ed è quello che sta capitando soprattutto al popolo juventino, speranzoso di assistere il prima possibile agli annunci ufficiali di Paul Pogba e di Angel Di Maria. Ma proprio in questi istanti, a scaldare ulteriormente l'animo dei sostenitori della Vecchia Signora ci ha pensato un fuoriclasse del Bayern Monaco. Si tratta del gioiellino Serge Gnabry, il quale ha pubblicato una sua immagine sui social che, lo ritrae con indosso un cappello della Juventus. Lo scatto non è passato inosservato neanche ai colleghi tedeschi della Bild, il quale hanno rilanciato scrivendo: 'Un riferimento al suo futuro?'.