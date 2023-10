Le voci di un possibile trasferimento di Jadonallastanno rapidamente guadagnando terreno, con Sky Sports Germania che indica il club italiano come la destinazione preferita del talentuoso attaccante. Mentre il mercato del calcio rimane in fermento, i riflettori sono puntati su Sancho e sul suo possibile futuro, con la Juventus che emerge come una possibile meta per il giocatore.Con la sua abilità nel dribbling e la capacità di creare occasioni da gol, Sancho potrebbe aggiungere un nuovo livello di dinamismo e creatività all'attacco della Juventus, ampliando le opzioni tattiche per l'allenatore Massimiliano Allegri.