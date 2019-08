Sfuma Mario Mandzukic al Bayern Monaco. E' quanto racconta la Bild, secondo cui il croato non è più un obiettivo dei bavaresi: la decisione è stata presa dalla stessa società tedesca.



E ADESSO? - Cambia dunque la storia del mercato della Juve, che attendeva solo di piazzare Mario nuovamente in Germania. Paratici ora dovrà trovare una nuova sistemazione per il 17 bianconero, che aveva dato visto nel Bayern un'occasione importante e di prestigio. Non si farà, almeno così ribadiscono dalla Baviera, dove sottolineano come resista a questo punto solo l'interesse del Borussia Dortmund, mai realmente concretizzato in un'offerta. Giorni caldi e di riflessioni: Mandzukic resta in bilico, Higuain e Dybala non sono poi così sicuri della permanenza.