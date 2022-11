Con la sosta per i Mondiali ritorna in auge anche il mercato, dove i dirigenti della Continassa saranno impegnati su diversi fronti per perfezionare al meglio l'organico di mister Allegri. In queste ore però, uno di quelli che nella sessione estiva era stato un obiettivo di Madama, rischia di svanire definitivamente. Stando a quanto riportato da Sky Sport Germania infatti, il Liverpool starebbe convincendo Bobby Firmino a rinnovare il contratto che gli scadrà a giugno 2023, con il brasiliano che sembra intenzionate a proseguire i rapporti.