Secondo quanto riporta Bild Sport, il Bayer Leverkusen ha fissato un prezzo shock per Kai Havertz, trequartista tedesco classe 2000 che le Aspirine valutano ben 130 milioni di euro. Un prezzo altissimo per un calciatore, però, davvero molto forte. L'investimento sarebbe fuori dalla portata delle casse del club bianconero che deve anche guardarsi dall'interesse di tante altre big come Real Madrid e Barcellona che risultano i club più interessati all'acquisto del giocatore.