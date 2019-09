L'Arsenal ha messo sul mercato Shkodran, difensore fuori dai piani di Unai Emery. Come riporta Sky Sport Germania, l'ex Sampdoria e Valencia è finito nel mirino della Juventus: l'operazione diventerebbe possibile se la Juve dovesse prendere una decisione definitiva su Rugani. Il centrale è stato 'reintegrato' a tutti gli effetti nella rosa bianconera: è stato convocato per la sfida con il Napoli, andando in panchina così come i compagni a disposizione. I Gunners aprono al prestito: è questo che stuzzica Paratici, alla ricerca di un solido centrale che possa aiutare a colmare la lacuna dell'infortunio di Chiellini. E no, non c'è solo il nome di Boateng.