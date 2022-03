Nuovo nome per la difesa della Juve. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Germania e riportate dalla Bild, i bianconeri hanno messo nel mirino Manuel Akanji, centrale classe 1995 del Borussia Dortmund e della Nazionale svizzera. Il giocatore, in scadenza nel giugno 2023, non sarebbe propenso a rinnovare il suo contratto con il club tedesco, che a fine stagione potrebbe quindi accettare di lasciarlo partire. Il suo cartellino è valutato 30 milioni di euro.