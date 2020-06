Secondo la Bild, l'Arsenal ha messo gli occhi sull'attaccante classe '92 del Wolfsburg Wout Weghorst per sostituire Pierre-Emerick Aubameyang, il cui contratto scade a giugno 2021 e che può partire senza rinnovo. Il centravanti gabonese è stato accostato recentemente a Inter e Juve. Secondo ​quanto riporta Rai Sport, dirigenza bianconera avrebbe effettuato un sondaggio per il centravanti dell’Arsenal, in scadenza di contratto nel 2021, condizione che mette in pericolo il suo futuro a Londra, soprattutto in virtù della sua voglia di giocarsi la Champions League il prossimo anno.