Di tempo, da qui ad agosto, ce n'è. Eccome. Tempo per fare, disfare, decidere ed evitare di scegliere. Soprattutto, per valutare. Cosa? Dove si giocherà la fase finale della Champions League, e ancor prima i ritorni degli ottavi di coppa da disputare - teoricamente - in luoghi già stabiliti. Ecco, secondo quanto riportato dalla Bild, nella riunione del Comitato Esecutivo Uefa (prossimo 17 giugno), si deciderà come e dove terminare le competizioni europee. Non solo: Juve-Lione e Barcellona-Napoli potrebbero essere disputate già a Lisbona, super favorita per le fasi finali della manifestazione. Tra qualche giorno sapremo tutto.