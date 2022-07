Alvarosi è offerto al. Lo scrivono i tedeschi di Sport 1, secondo cui l'ormai ex attaccante della, prima di tornare definitivamente all', si è proposto al club bavarese come possibile sostituto di Robert, che sta continuando a spingere per trasferirsi al. La risposta? "No grazie", sempre stando a quanto trapelato dalla Germania, dove sembra che l'ipotesi di ingaggiare lo spagnolo classe 1992 non sia nemmeno stata presa in considerazione.