Secondo quanto riportato da Kicker, la Juventus ha inviato due scout per osservare Leondurante la sua prestazione nella sfida contro la Lazio., attualmente centrocampista del Bayern Monaco, potrebbe lasciare la Germania durante la prossima finestra di mercato estiva. Tuttavia, al momento, restano da definire i dettagli dell'operazione, inclusi i costi e le modalità sia per quanto riguarda il trasferimento del giocatore che il suo ingaggio.La Juventus sembra avere un interesse concreto nel rafforzare il suo reparto di centrocampo in vista della prossima stagione. Tra i profili considerati, oltre a Goretzka, c'è anche Teun Koopmeiners dell'Atalanta, che rappresenta un obiettivo gradito per la dirigenza bianconera. Il fatto che la Juventus abbia inviato degli osservatori per seguire Goretzka in azione contro la Lazio in Champions League suggerisce un reale interesse nel giocatore da parte del club torinese.