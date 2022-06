La settimana che sta per iniziare sarà cruciale per il destino della Juve che, potrebbe ufficializzare quelli che ad oggi sarebbero le trattative di maggior rilievo e che portano ai nomi di Angel Di Maria e di Paul Pogba. Ma c'è anche un altro profilo che Madama sta seguendo con attenzione e si tratta dell'esterno dell'Eintracht Filip Kostic. Negli ultimi giorni infatti, i dirigentti della Continassa hanno spinto sull'acceleratore, presentando un'offerta di circa 15 milioni di euro che però, al momento non è stata ancora accettata del tutto dalla dirigenza del club tedesco. Ma c'è dell'altro, perchè stando a quanto riportato dall'emittente locale Sport 1 infatti, l'Eintracht avrebbe fatto intendere di non accettare offerte al di sotto dei 20 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiellino.