La Juventus è andata in cerca di una punta ulteriore nello scorso mercato di gennaio. Alla fine il giocatore non è arrivato, ma la necessità rimarrà anche per la finestra di mercato di quest'estate. Uno dei profili papabili, stando a quanto filtra dalla Germania, può essere quello di Andrej Kramaric, attualmente impegnato negli Europei con la sua Croazia. Kramarica, che ha appena compiuto 30 anni, secondo la Bild ha rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo contrattuale dell'Hoffenheim, che ha questo punto può aprire alla cessione per non perderlo a zero l'anno prossimo. La concorrenza parla italiano al momento, con Juventus, Milan e Inter a fiutare l'affare. Prezzo: circa 30 milioni di euro.