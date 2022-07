Dopo aver messo in cassaforte Angel Di Maria, ora la Juve non sembra più necessitare urgentemente di ulteriori rinforzi sulle corsie e di conseguenza, ogni altra candidatura che potrebbe essere presa in considerazione servirà solamente a garantire maggiori alternative a Max Allegri. Un nome che potrebbe fare al caso è quello di Filip Kostic, vicinissimo alla firma con Madama in un primo momento e che ora invece, rischia di restare in Germania. Stando a quanto riportato dal portale tedesco Sport 1 infatti, l'Eintracht avrebbe proposto un'offerta di 5 milioni a stagione al giocatore che ora, ragiona seriamente su una sua permanenza in Bundesliga.