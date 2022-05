In Germania ne sono sicuri, Filip Kostic è vicinissimo alla Juve. Secondo quanto riportato dalla redazione tedesca di Sky Sport, l'affare con l'esterno classe 1992 dell'Eintracht Francoforte, fresco MVP della finale di Europa League, può chiudersi sull'offerta base di 15 milioni di euro, ritenuta congrua da entrambi i club considerando anche l'avvicinarsi della sua scadenza di contratto, fissata nel 2023. A un passo dalla Lazio la scorsa estate, il serbo è stato individuato dai bianconeri come il partner d'attacco ideale di Dusan Vlahovic: esterno con il vizio del gol, in carriera è stato anche terzino e ha sempre dimostrato una notevole abilità nel ripiegamento difensivo, caratteristica particolarmente apprezzata da Massimiliano Allegri che ha quindi dato il suo placet alla possibile operazione.



Favorevole alla buona riuscita dell'affare anche l'ingaggio, visto che attualmente Kostic guadagna 2.5 milioni di euro all'anno, una cifra sicuramente in linea con i nuovi parametri societari della Signora. Da non sottovalutare nemmeno il fatto che il 30enne può godere della "sponsorizzazione" del connazionale Vlahovic, che si dice ne abbia parlato molto bene alla dirigenza bianconera per favorire il suo approdo a Torino. In attesa di capire l'evolversi della situazione di Angel Di Maria, il serbo porterebbe alla Juve un bagaglio di esperienza non da poco, potenzialmente decisivo per una squadra in fase di ricostruzione, con molti giovani in rampa di lancio. Resta da vedere se le indiscrezioni provenienti dalla Germania troveranno conferma.