Al centro del mercato, almeno quello italiano, c'è Joshua Zirkzee, obiettivo di tanti grandi club come Milan e Juventus. In Premier League c'è l'Arsenal interessata al giocatore ma adesso arrivano novità sul futuro dell'olandese. Come riferisce Sport1 infatti, l'arrivo al Bayern Monaco di Vincent Kompany come nuovo allenatore può incidere sulla destinazione finale dell'attaccante del Bologna. Il Bayern infatti starebbe pensando concretamente al possibile ritorno di Zirkzee che è già stato allenato dal Kompany quando era all'Anderlecht durante la stagione 2021-22.Zirkzee ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, valida non solo per il Bayern Monaco ma per tutti i club. A contare sarà la volontà del giocatore che non ha nascosto fin qui il desiderio di rimanere in Italia. Un altro tema che può essere decisivo è quello delle commissioni chieste dall'agente.