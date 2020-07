Thiago Alcantara è sempre più lontano dalla Juventus. Stando a quanto riporta la Bild, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp avrebbe chiesto alla propria dirigenza l’acquisto mirato del centrocampista spagnolo. L’ex Barcellona ha espresso da tempo il desiderio di cambiare aria, e non ha intenzione di rinnovo il contratto con il Bayern Monaco, in scadenza nel 2021. Il Liverpool lo segue da tempo per cercare di rinforzare il tasso qualitativo della mediana, ora il tecnico ex Dortmund ne avrebbe fatto espressa richiesta al club.