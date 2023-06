Continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic, ancora in dubbio della sua permanenza alla Juve, che in caso di un'offerta importante potrebbe anche decidere di lasciarlo partire. Offerta che potrebbe arrivare anche a stretto giro di posta, dato che stando a quanto riportato dalla Bild, l'attaccante del Tottenham Harry Kane avrebbe fatto sapere ai bavaresi di non gradire il trasferimento in Germania. Questo, ovviamente cambia tutti gli scenari, con il Bayern Monaco che ora vira le sue priorità sul numero 9 della Juve.