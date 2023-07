Il nome di Dusan Vlahovic è quello che senza ombra di dubbio tiene in fase di stallo l'intero mercato della Juve, ancora in attesa di conoscere il destino dell'attaccante serbo. DV9 è finito nel mirino sia del Chelsea che del Bayern Monaco, con i tedeschi che però sembrano aver trovato una nuova soluzione. Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, infatti, l'attaccante del Tottenham Harry Kane starebbe cercando casa in Baviera, pronto a sposare il progetto del Bayern Monaco.