Nelle ultime ore è tornato prepotentemente in voga per il centrocampo della Juventus il nome di Denis Zakaria, soprattutto se dovesse concretizzarsi la cessione di Arthur all'Arsenal. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, però, i bianconeri dovranno fare attenzione a una concorrente abbastanza agguerrita: il Bayern Monaco. Con Tolisso in partenza, la squadra di Nagelsmann potrebbe sostituirlo proprio con il centrocampista svizzero.