Il mercato sta per aprire i battenti e in casa Juve non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in cui ci fosse qualche occasione da cogliere al volo. Ragionando in quets'ottica, uno dei nomi che farebbe al caso di Madama è quello del centroavanti francese Marcos Thuram, finito anche nel mirino dell'Inter. Dalla Germania però non arrivano buone notizie a riguardo, perchè stando a quanto riportato dalla Bild, il Borussia Monchengladbach non avrebbe intenzione di privarsi del proprio bomber nella sessione invernale, con l'operazione che verrà rimandata dunque a giugno.