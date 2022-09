, giocatore in scadenza con il Borussia Moenchengladbach e che presto, già a gennaio, potrebbe ripercorrere le orme che hanno portato in bianconero Denis Zakaria. Lui, infatti, è uno dei 9 giocatori del Gladbach che hanno il contratto in scadenza nel 2023. E quindi, proprio come ha fatto con Zakaria,E' quanto riporta la Bild, che sottolinea le necessità della Juve su una fascia composta oggi da Alex Sandro e De Sciglio, che non dà grandi garanzie.Bensebaini, terzino algerino classe 1995, è un terzino strutturato di quasi 190cm e soprattutto dotato di un mancino educato. Uno di quei ragazzi cresciuti, come racconta la Gazzetta, giocando a piedi scalzi, ma che poi ha vestito anche la numero 10 traendone doti e tecnica. Dall'Algeria al Belgio, poi la Francia e infine la Germania: un percorso di crescita che lo ha portato alla forte struttura odierna. Sulla fascia sinistra sa giocare ovunque, sia da terzino, che quinto di centrocampo e ala, ma anche come braccetto a tre e centrale a quattro all'occorrenza. Con anche qualche gol pesante segnato in carriera. E ora la Juve ha messo gli occhi su di lui, inserendolo tra i candidati, già a gennaio.