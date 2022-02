In queste ultime ore, uno dei nomi che in passato era stato accostato più volte alla Juve sembra aver ripreso quota dalle parti della Continassa. Si tratta dell'esterno del Real Madrid Marcelo, a lungo inseguito dalla Vecchia Signora nelle stagioni precedenti e che adesso, potrebbe diventare nuovamente un obiettivo di mercato. Stando a delle indiscrezioni provenienti dalla Germania infatti, il brasiliano sembra lontano dal rinnovo con Le Merengues che intanto, avrebbero trovato il suo sostituto in Angelino del Lipsia. Come riportato da Sky.Sport.de, la Juve potrebbe anche tentare un colpo a costo zero.