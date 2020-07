Anche il Chelsea vuole Robin Gosens. Secondo quanto riferito da Kicker i Blues hanno messo nel mirino l'esterno dell'Atalanta che piace anche alla Juve e all'Inter. Intanto, secondo voci arrivate dalla Germania, l’Hertha Berlino è pronta a fare offerte interessanti, ma per restare in Italia in agguato c’è la Juventus, che infatti è data su Stanleybet.it a 4,00, a ridosso dell’Inter. Il club nerazzurro però segue anche la pista che porta a Emerson Palmieri, che al Chelsea è un po’ chiuso da Alonso ed è a sua volta un obiettivo bianconero. Il passaggio in nerazzurro, riferisce Agipronews, è a 2,00, una quota che nelle vicende di mercato indica che l’affare è davvero in dirittura.