Paul Pogba, ma non solo. Il francese potrebbe non essere l'unico rinforzo a centrocampo, che comunque prima andrà sfoltito, ma che necessita di una vera e propria rivoluzione. Fuori giocatori come Arthur, Ramsey, ma anche Rabiot, dentro gente nuova, tra giovani talenti e campioni alla... Gundogan. Sì, perché tra i candidati spunta proprio il nome di Ilkay Gundogan. NEL MIRINO - A lanciare l'indiscrezione nelle scorse ore Bild, secondo cui la Juve e il Barcellona stanno monitorando con attenzione la situazione del centrocampista tedesco, 32 anni il prossimo ottobre. Gundogan non sarebbe soddisfatto della gestione riservatagli da Pep Guardiola nell'ultima stagione e per questo, con il contratto in scadenza nel 2023, starebbe valutando l'opportunità di lasciare il Manchester City in estate e lanciarsi in una nuova avventura. Un rinforzo d'esperienza a costi non eccessivi, i bianconeri ci pensano.