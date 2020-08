2









Tornerebbe volentieri in Germania, Robin Gosens. Non l'ha mai nascosto e non ha mai avuto dubbi. Ecco perché l'RB Lipsia potrebbe avere serie chance nella corsa all'esterno dell'Atalanta, che adesso vorrebbe fare un ulteriore salto in avanti dopo una stagione a dir poco strepitosa. I Roten Bullen vorrebbero Gonsens per sostituire Angelino, che nella prossima stagione potrebbe tornare al Manchester City su diretta richiesta di Pep Guardiola. Anche l'Inter è sul giocatore, ma vi è soprattutto la Juventus, che sugli esterni progetta una rivoluzione: da De Sciglio a Danilo, fino ad Alex Sandro e Pellegrini. Sono tutti in discussione.