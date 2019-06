In Germania non hanno dubbi, e a parlare è l'autorevolissima BILD: la Juve vuole James Rodriguez. Lo vuole così tanto che Cristiano Ronaldo avrebbe utilizzato Facetime per parlare con l'ex compagno del Real Madrid. Obiettivo? Chiedergli di approdare in bianconero nella prossima stagione. Già nei giorni scorsi avevamo paventato la possibilità che questo pazzo mercato portasse in dote il campione colombiano, ma stavolta pare che le parti si siano avvicinate ancora di più. Il Bayern non eserciterà il diritto di riscatto con il Real Madrid: avrebbe dovuto sborsare 42 milioni, il club tedesco. Prezzo che sarebbe alla portata dei bianconeri, forse anche meno. Staremo a vedere...