Nella giornata di ieri era rimbalzata una notizia proveniente dalla Germania e che vedeva l'ingresso in scena del Bayern Monaco per De Ligt. Notizie che sembra trovare conferme anche in queste ultime ore, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport Deutschland, i bavaresi sono intenzionati a fare sul serio per l'ex Ajax e nei prossimi giorni presenteranno la loro prima offerta ufficiale al club della Continassa.