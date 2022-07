Hasan, direttore sportivo del, è arrivato a Torino per trattare l'acquisto di. Dalla Germania, il giornalista di Sky Sport Florian Plettenberg fa il punto della situazione: "Tra poco inizieranno le trattative. Entrambi i club hanno chiare aspettative sui numeri. Mi è stato detto ancora: il poker non è facile. Ma Salihamidzic spinge per il trasferimento. Un accordo oggi è improbabile in questo momento".